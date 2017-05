MuseumsQuartier startet in die Sommersaison

Der Sommer hält am 18. Mai Einzug im MuseumsQuartier (7., Museumsplatz). Ab 10 Uhr kann auf dem Vorplatz der neue Minigolfpark "MQ Amore" kostenlos getestet werden, ab 13 Uhr fahren kleine Boote im MQ Wasserbecken im Haupthof um die Wette und auch die Boule-Bahn startet in die Sommersaison.Auf dem Kulturflohmarkt warten ab 15 Uhr besondere Schätze aus den Bereichen Kunst und Schmuck, Verspielte können zeitgleich noch unveröffentlichte Prototypen internationaler Spieleautoren ausprobierten. Die Kulturinstitutionen laden ab 14 Uhr zu spannenden Sonderführungen ein, ab 17 Uhr ist der Eintritt in alle Museen frei. Für Kinder werden eigene Workshops geboten.DJs sorgen mit einem Mix aus Elektro und Jazz ab 15 Uhr für die passende Soundkulisse. Open-Air-Konzerte gibt es von Heinz aus Wien (19 Uhr) und Garish (20.15 Uhr), um 22 Uhr rockt Ana Threat das mumok.Eintritt frei, Infos: www.mqw.at