Patricia Jaqueline goes Museumsquartier - Dschungel Wien

14.05.2017, 07:18 Uhr

Sein Ziel und seine Wünsche zu kennen ist wichtig um sie verwirklichen zu können.Erwachsene wissen das anscheinend immer für die Kinder.Ob das wirklich so ist?Mit diesen Fragen setzt sich Patricia Jaqueline in künstlerischer Form auseinander und gestaltet 5 Bilder in der Größe 100 x 100 cm in Form einer Collage auf Leinwand.Ihre Serie „Wishes“ – Freedom, Love, Power, Joy und Education zeigen P.J´s Wünsche.Mit junge Kunst Parcours und im Rahmen des „Wir sind Wien Festivals“ setzt sie ihr Projekt "Kinderwünsche" mit dem jungen Publikum interaktiv um.

Wer Interesse hat die junge Künstlerin mal persönlich kennen zu lernen, kommt einfach vorbei.Labyrinth.Labor Politik, Mittwoch der 7.6.2017, im Museumsquartier-Dschungel Wien, Museumsplatz 1, 1070 WienDer Eintritt ist frei