Poetry Slam Workshop - Gut & Gratis mit Janea Hansen

Poetry Slam – das ist gelebte Sprache, kreativer Geist in Worte gegossen. Das Slamkollektiv FOMP bietet allen Schreibenden und Kreativen einen kostenlosen Poetry Slam Workshop.Monatlich gibt es die Möglichkeit von Größen des Slam zu lernen – ob Handwerk, ob kreativer Zugang, ob freie Rede, ob Präsentation oder einfach die Freude am Schreiben.Wir bitten um Voranmeldung unter contact@fomp.eu und freuen uns auf dich und deine Gedanken.

Der Workshop ist gratis, die Workshopsprache ist deutsch.08.02. 16h - 18h - Amerlinghaus (Galerie)Eure Workshopleiterin Februar: Janea HansenJanea Hansen kennt die deutschsprachigen Bühnen wie die Möwe ihr Watt. Die Flensburgerin wirkt seit vielen Jahren in Wien. Sie ist Teil der Slam-Lesebühne "Bis einer reimt", amtierende Poetry-Slam-Vizemeisterin für Wien, Niederösterreich und das Burgenland und als Veranstalterin und Betreuerin seit Jahren ein fester Teil der Wiener U20-Szene.Hansen vereint die humoristische Tiefe norddeutscher Trockenheit mit der Klugheit Wiener Sichtweisen. Als Prosaikerin gehört sie zu den versiertesten Erzählerinnen auf österreichischen Slambühnen.Sie freut sich auf euch, am 08.02. im Amerlinghaus.Created by FOMP. Made possible by Kulturzentrum Spittelberg and you.