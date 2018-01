RUBENS Kraft der Verwandlung im KHM Wien nur noch bis 21 Jänner 2017!!! Ich lade Euch auf einen kleinen Rundgang ein!

19.01.2018, 16:45 Uhr

Engel sieht man nicht, man spürt sie im Herzen.

Peter Paul Rubens (1577-1640)

© Ruth W. Lingenfelser (*1952)Das gewaltige Lebenswerk dieses Genies umfasst großformatige Altarbilder, die an Dynamik und Farbgewaltigkeit alles übertreffen, was seine Zeitgenossen gewöhnt waren. Aber auch sinnliche Akte und dramatische Bilderzählungen gehören dazu. Ebenso verbindet man Rubens mit intimen und privaten Gemälden. Zu den berühmtesten zählt etwa Das Pelzchen im Kunsthistorischen Museum. Die Darstellung ist eine regelrechte Liebeserklärung des Malers an seine zweite Gemahlin, die junge wie schöne Hélène Fourment.

Achtung bei den überwiegenden Gemälden und Sälen herrscht jedoch striktestes Fotografierverbot!!

Großartig und voller Lebendigkeit ist auch die Gewitterlandschaft, die Rubens wohl aus persönlichem Interesse an Problemen der Landschaftsdarstellung beginnt und zeitlebens verwandelt. quelle: khm.at