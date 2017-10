Die Kraft unseres Inneren Kindes

Der Kontakt mit Inneren Kindern legt wundervolle Wege in der Befreiung unseres ursprünglichsten Potentials frei. Die dabei aufbrechende Kraft reflektiert die Intelligenz unseres ursprünglichen, unbändigbaren Wesens und kann dabei helfen auch tief sitzende emotionale Blockaden zu lösen und Wunden heilen zu lassen.Mit dem Inneren Kind in Berührung zu treten kann einer Zeitreise gleichkommen. Einer Reise durch die Zeit, die uns zeigt, dass unserer Gegenwart nur dann Zeit fehlt, wenn uns selbst die Präsenz fehlt. Die Präsenz, in der wir in unserer Kindheit lebten. Diese kraftvolle Präsenz, die uns in unserer ganzen Wachheit und in unserem eigenen Tempo wachsen und erwachsen lässt, ist es, die unser Inneres Kind nicht vergessen hat. Um unser Inneres Kind nicht zu vergessen, werden wir uns in diesem Workshop zwei Tage die Zeit nehmen um:

- Einen gesünderen, liebevolleren und validierenden Umgang mit unseren Gefühlen zu finden- Verständnis für unsere, aus der Kindheit stammenden Gefühle zu finden- Verständnis für unsere bewussten und unbewussten Verhaltensmuster zu finden- Wege zum Lösen unserer emotionalen Blockaden zu entdecken- Die Kraft zu finden die in unserer verspielten, kreativen, ungebändigten Natur steckt und Wege sie wieder frei zu setzenIm ersten Teil des Workshops werden wir Wege in der Arbeit mit dem Inneren Kind kennen lernen, um im zweiten Teil mit vielen Übungen einen explorativen Raum für eigene Erkundungen zu schaffen. Der zweite Teil orientiert sich dabei nach den Wünschen und Bedürfnissen der Gruppe und lässt deinen Inneren Kindern die Freiheit selbst zu entscheiden, wohin sie dich führen möchten.Angelicas Workshop-Reihe resultiert aus den Erfahrungen ihrer international erfolgreichen Karriere als Coach und Therapeutin und der Arbeit mit tausenden Klientinnen aus unterschiedlichsten Lebenswegen und -hintergründen, die sie in den letzten 16 Jahren sammelte. Ihr Ziel dabei ist es, ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und therapeutischen Methoden zu verbinden. Noch während ihres Jura und Englisch Studiums begann sie ihrer Leidenschaft folgend in der Welt des Business und Cooperate Coachings. Ihrem Wunsch tiefer zu gehen und das volle Spektrum emotionaler Gesundheit zu verstehen, folgte ihre therapeutische Ausbildung. Während ihrer Tätigkeit als Coach vertiefte sie sich im Bereich Fitness, Sport und Gesundheit in Hypnotherapie und NLP, begleitet von einer intensiven kognitiven Verhaltenstherapie (CPT) mit ihrem klinischen Psychologen und Therapeuten. Ausgebildet von Teal Swan, einer international renommierten spirituellen Lehrerin, sieht Angelica im Completion Process, einer von Teal Swan entwickelten Methode in der therapeutischen Arbeit mit Traumata, seither die tiefgreifendsten Erfolge in ihrer Arbeit. Angelicas Mission ist es, Menschen darin zu unterstützen mit ihrem Kern in Verbindung zu gehen. Mit der Kraft die wir durch das Bewusstsein unserer Essenz finden, können wir den Weg gehen, den wir uns in unserem Innersten tatsächlich wünschen.Angelicas website:Short chat about the workshop: