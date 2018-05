ERDgespräche – earthtalks - Anleitungen zum Aktivismus

04.05.2018, 02:41 Uhr

Veranstaltung mit Vorträgen von Eryn Wise, Ricken Patel, Richard van der Laken und Werner Boote

Wien (OTS) - Heute fanden die 11. ERDgespräche, organisiert durch den gemeinnützigen Verein Neongreen Network, im Wiener Museumsquartier statt. Hochkarätige Gäste standen auf dem Programm:Die Aktivistin Eryn Wise, die sich federführend am Protest gegen die Dakota Access Pipeline in den USA beteiligte, der Designer und Gründer der „What Design Can Do“-Konferenz, Richard van der Laken und der Filmemacher und Regisseur von „Plastic Planet“ und „The Green Lie“, Werner Boote.Live zugeschalten via skype ,der Gründer der Online-Plattform Avaaz, Ricken Patel.Mehr als 900 Personen haben sich bereits für die Veranstaltung, die unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen steht, angemeldet.

„Außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Maßnahmen“, so die Gründerin der ERDgespräche, Angie Rattay: „Die Erderhitzung gehört zu den größten Problemen unserer Zeit. Daher ist es essentiell, dass viele Menschen aufstehen und schon heute aktiv werden.“ Die Vortragenden bei den ERDgesprächen zeigen vor wie das geht.Eine der Vortragenden war die Aktivistin Eryn Wise. Trotz ihres jungen Alters hat die 26- jährige Amerikanerin mit indigenen Wurzeln viel Protest-Erfahrung sammeln können. Wise stand rund um den Protest gegen die Dakota Access Pipeline im US-Bundesstaat North Dakota an vorderster Front für den Umweltschutz.Sie erzählte wie die Pipeline über die letzte Ruhestätte ihrer Vorfahren gelegt wurde und wie die Leute von der Ölindustrie verletzt und angeschossen wurden.Teilweise haben die Leute ihr Augenlicht verloren oder haben sonstige schwere Behinderungen.Derzeit setzt sie sich gegen die Erweiterung eines Pipeline-Projektes ein, das Teersand aus Kanada in die USA liefert.Neben Wise, trugen auch der holländische Designer Richard van der Laken, der österreichische Filmemacher Werner Boote und der britisch-kanadische Gründer der Online-Plattform Avaaz Ricken Patel bei den ERDgesprächen vor. Eines haben sie alle gemeinsam:Durch ihr Schaffen inspirieren sie Aktivismus: Ob durch den stetigen Appell von Richard van der Laken an DesignerInnen ihr Können gegen die Klimazerstörung einzusetzen, die filmischen Botschaften Werner Bootes für verantwortungsvollen Konsum oder die Online-Plattform Avaaz.„Vielen Menschen wollen sich gerne engagieren, wissen nur oft nicht, wie sie das anstellen sollen“, sind sich Angie Rattay, Adam Pawloff und André Karsai sicher.„Wir möchten sie gemeinsam mit unseren Vortragenden dabei motivieren und unterstützen.“Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist einer der Event-Partner der ERDgespräche 2018.Den Livestream der Veranstaltungen finden Sie unter:www.erdgespraeche.net