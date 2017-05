Gemeindebau: Neue Ausstellung im Bezirksmuseum

02.05.2017, 08:51 Uhr

Ab 26. April geht's um die Gemeindebauten am Neubau, im Zentrum steht die Gestaltung der Portale.

NEUBAU. Der Gemeindebau gehört zu Wien wie die Donau. Das Bezirksmuseum Neubau in der Stiftgasse 8 widmet dem sozialen Wohnbau eine Ausstellung, die am Mittwoch, den 26. April, um 19 Uhr eröffnet wird. Dabei werden nicht nur Bauten vorgestellt, es wird auch nach persönlichen "Gemeindebau-Geschichten" gesucht: Einfach ein Foto und eine kleine Geschichte darüber, was den Platz besonders macht, per E-Mail an bm1070@bezirksmuseum.at senden. Zu sehen ist die Ausstellung donnerstags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei! Führungen gibt es nach Vereinbarung. Infos: www.bezirksmuseum.at.