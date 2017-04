Neubaugassen-Flohmarkt: Ausnahmezustand im Siebten

24.04.2017, 11:40 Uhr

Am 5. und 6. Mai ist es wieder soweit: Der berühmte Neubaugassen-Flohmarkt findet statt. Mit der bz kann man eine keltische Blumenhochzeit gewinnen.

NEUBAU. Es ist wieder soweit: Der Neubaugassen-Flohmarkt findet in Kürze statt. Am Freitag, den 5. und Samstag, den 6. Mai wird in der Neubaugasse wieder gestöbert, eingekauft und natürlich wartet auch der eine oder andere Preis darauf, gewonnen zu werden. Der Flohmarkt, der bereits seit dem Jahr 1983 stattfindet, ist eine Institution am Neubau - genaugenommen in Wien.Denn dafür kommen die Menschen aus allen Ecken der Stadt. Und es ist ja nicht "nur" Flohmarkt, seit Jahren begleitet die Veranstaltung auch ein buntes Rahmenprogramm. Und auch heuer gibt es wieder einiges her: Da wäre zum Beispiel der Freitag, an dem man um 13 an "All-Elements-Athletics" teilnehmen kann. Wem das zu sportlich klingt, geht lieber um 14 Uhr zur "Frühlingsmeditation".

Keltische Blumenhochzeit gewinnen

Zur Sache:

Aber auch am Samstag gibt es noch die Möglichkeit an vielen Aktivitäten teilzuhaben: Zum Beispiel kann man um 11 Uhr bei der Kampfsportvorführung der Silat-Akademie dabei sein oder um 14 den Klängen der "Cool Strings" der J.S. Bach Musikschule lauschen - um nur ein paar der zahlreichen Programmpunkte zu nennen.Ein besonderes Highlight gibt es heuer in der Richtergasse zu erleben. Und zwar kann man dort eine Hochzeit feiern. Und zwar alle jene, denen "Bis dass der Tod euch scheidet? zu weit geht. Denn am 5. und 6. Mai gibt es die die Chance, eine keltische Blumenhochzeit zu feiern. Die Kelten dürften ein verhältnismäßig modernes Bild von der Ehe gehabt haben, denn: Im Rahmen der Zeremonie gibt man sich zwar ein Eheversprechen, aber eben nur "bis ihr nach einem Jahr und einem Tag euch zur Erneuerung trefft".Wer also Lust auf einen Ehe-Testlauf hat, macht beim Gewinnspiel mit, denn die Einkaufsstraße Neubaugasse, "ALEL-personal entertainment" und die bz verlosen zwei keltische Blumenhochzeiten. Einfach "Blumenhochzeit-Selfie" und einen Text zu Ihrer persönlichen Liebesgeschichte an albert@alel.at schicken. Also: Kommen Sie, Kommen Sie - wenn es wieder heißt: Ausnahemzustand in der Neubaugasse.Der Flohmarkt findet am Freitag, den 5. und Samstag, den 6. Mai statt. Jeweils von 8 bis 19 Uhr werden in der ganzen Gasse Waren aller Art angeboten. Daneben gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Musik, Sport und Spiel.