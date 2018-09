Strauß-Park: Erste Runde vom Umbau ist geschafft

10.09.2018, 09:52 Uhr

Sporteln und Entspannen: Der Josef-Strauß-Park hat die erste Phase der umfangreichen Sanierung hinter sich und ist ab Mittwoch, 12. September wieder offen.

MARIAHILF. Endlich ist es soweit: Der größte Park im Bezirk hat die erste Runde des Umbaus hinter sich. Fünf Monate nach Spatenstich ist der größere Teil des Josef-Strauß-Parks wieder über den Eingang Kaiserstraße zugänglich.

Die ersten Änderungen:

Sanierung bis Ende Oktober

Offen sind ab sofort der gesamte Kleinkinder-Spielplatz inklusive neuem Wasserlauf, Parkanlage, Fitnessgeräten und Salettln. Der Zugang über die Enzingergasse und der vordere kleinere Teil bleiben jedoch noch für die Bauzeit gesperrt.• Der Park wirkt offener: Die hohen, finsteren Büsche wurden entfernt, stattdessen hat man niedrige Stauden gepflanzt. Auch die Rasenfläche wirkt viel größer.• Der alte Pavillon ist Geschichte: An seiner Stelle stehen drei Holz-Salettl, gestaltet nach Wünschen von Jugendlichen. Außerdem top für die Jugend: Ab sofort gibt's einen WLAN-Hotspot.• Die gesamte Beleuchtung wurde erneuert: Der Hauptweg von der Kaiserstraße wird künftig bis zum Kinderspielplatz beleuchtet. Die Wege wurden auf 1.000 Quadratmetern mit hellen Steinen gepflastert.• Für Sportliche wurde der Park mit einem Calisthenics-Gerät ergänzt: Dort trainiert man mit dem eigenen Körpergewicht. Das Volleyballfeld wurde erneuert und mit einem bunten Kunststoffbelag versehen. Außerdem soll ab 17. September der Ballspielkäfig zugänglich sein.• Im Kinderspielbereich gibt's einen neuen Wasserlauf, wo die Kleinen nach Herzenslust Gatschen und Matschen können.• Entspannter geht's auf den neuen Sitzgelegenheiten zu: Bankerl und neue Betonliegen mit gemütlichen Auflagen.• Auch die Toiletten sind in Betrieb – vorerst jedoch nur über einen provisorischen Zugang, bis die Pflasterung fertig ist.• Hobby-Gärtner können sich am neuen Gemeinschaftsgarten austoben. Zum Vormerken: Am Donnerstag, 20. September werden um 15 Uhr die Hochbeete von Bezirksvorsteher Markus Reiter offiziell übergeben.Wie geht's nun weiter? Mit der Sanierung des hinteren Bereichs des Parks. Dieser bleibt bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt, der Zugang über die Enzingergasse ist bis dahin nicht möglich. Die beiden Bereiche werden durch einen Bauzaun getrennt, um die Baustelle zu sichern.