Veranstaltungs-Tipp: Erster Zombie-Film live synchronisiert

24.04.2017, 08:39 Uhr

Im OFF Theater spricht das Bernhard Esemble "über" den Film "White Zombie" aus dem Jahr 1932 mit Bela Lugosi in der Hauptrolle.

NEUBAU. Zombie-Fans, aufgepasst: Es muss nicht immer "The Walking Dead" sein. Es geht auch viel origineller – oder besser: originaler. Denn im Off Theater gibt es ab 25. April den ersten Zombiefilm aller Zeiten zu sehen: "White Zombie" aus dem Jahr 1932 mit dem ungarischen Schauspieler Bela Lugosi in der Hauptrolle. Aber damit nicht genug: Das Bernhard Ensemble "spricht drüber" – es synchronisiert den Film live und mit musikalischer Begleitung nach den lustigen wienerischen Reimen von "Lei(n)wand.Lyrik". Premiere ist am 25. April. Weitere Vorstellungen gibt’s am 28. und 29. April jeweils um 20 Uhr im Off Theater in der Kirchengasse 41.