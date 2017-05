Veranstaltungs-Tipps: Spaziergang und Zeitzeugengespräch

03.05.2017, 08:23 Uhr

Am 4. Mai gibt es ein Zeitzeugengespräch und am 11. und 20. Mai finden historische Bezirksrundgänge statt.

NEUBAU. Neubau stellt sich seiner Geschichte - und zwar bei zwei verschiedenen Veranstaltungen. Am Donnerstag, den, findet um 18 Uhr ein Zeitzeugengespräch mit dem Holocaust-Überlebenden Rudolf Gelbard statt. Unter dem Titel "Wir sind die Letzten. Fragt uns." beginnt die Veranstaltung um 18 Uhr in den Räumlichkeiten der SPÖ Neubau in der Lindengasse 64. Der Eintritt ist frei.Am 8. Mai wird der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht und damit der Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa gedacht. Der Tag sollte aber nicht nur ein "Feiertag" sein, sondern auch dazu anregen, sich mit der Geschichte des eigenen Bezirks zu beschäftigen. Am Neubau gibt es amum 17 Uhr und amum 13 Uhr Gelegenheit dazu: Die Historikerin Evelyn Steinthaler führt an Orte, die im Siebten eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit dem Jahr 1945 spielen. Treffpunkt ist am Ceija-Stojka-Platz. Teilnahme kostenlos, eine Anmeldung unter post@bv07.wien.gv.at oder unter Tel. 01/40000-7116 ist nötig.