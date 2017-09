Neubau: Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger will zurücktreten

27.09.2017, 08:33 Uhr

2001 war Thomas Blimlinger der erste grüne Bezirksvorsteher der Stadt. Anfang November will er zurücktreten.

NEUBAU. Laut Medienberichten will der Neubauer Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger (Grüne) nach 16 Jahren im Amt Anfang November zurücktreten.Nachfolgen soll Markus Reiter, Geschäftsführer und Mitbegründer der Obdachlosenhilfe Neunerhaus. Blimlinger wird am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz dazu Stellung nehmen.Bereits im Oktober 2016 hatte der studierte Ökonom Bedenken, was seinen Verbleib an der Spitze des Bezirks betrifft. Er sei schon an vierter Stelle, was die Dienstzeit der Bezirkvorsteher betreffe, so Blimlinger im bz-Interview . "Es macht mir nach wie vor Spaß, ich freue und ärgere mich immer noch über allerhand Dinge – das ist ein gutes Zeichen, dass man noch weitermachen sollte. Aber nachdem ich inzwischen schon an vierter Stelle liege, was die „Dienstzeit“ als Bezirksvorsteher betrifft, kommt man auch immer wieder mal ins Grübeln, ob man das wirklich auf ewig machen will – und dazu wird es bei mir sicher nicht kommen", sagte der Bezirksvorsteher damals.