HARALD KOECK PRÄSENTIERT HIMMEL UND ERDE (Bühnenbildinstallationen)

Präsentation einer Auswahl von Leichentüchern aus dem Bühnenbild zu Gerlind Reinshagen gleichnamigen Stück "Himmel und Erde". Diese Inszenierung von Regisseur Guido Huonder+ fand im Museum am Ostwall in Dortmund 2009 statt.



Ab 26.05.2017 - 24.06.2017 sind ein Teil dieser Installationen in der A.K.G. BERLIN - ATON KA Galerie - Grafikwerkstatt e.V. in der Wilhelm-Stolze-Strasse 31, 10249 Berlin zusehen.



Ausstellungseröffnung: Freitag, 26.05.2017 ab 19.00 Uhr

Ausstellungsdauer: 26.05 bis 24.06.2017

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung



Telefon/Fax: 049 23 90 58 27

Mobil: 0049 (0)163 904 36 16

E-Mail: mail@akg-berlin.de