VIENNA SNOOKER OPEN 10.-13. Mai 2018

03.05.2018, 10:26 Uhr

Nur wenige Tage nach der Snooker-Weltmeisterschaft in Scheffied/GB spielen internationale Größen in Wien. Mark King, Mark Davis, Robert Milkins, Weltmeister, Staatsmeister! Bei freiem Eintritt kann man Snooker vom Feinsten Anfang Mai in Wien hautnah erleben.

Sie verstehen nur Snooker?!!Diese Disziplin ist die wohl edelste Form des Billardsports, vereint Stil und Ambiente und reiht sich in die Wiener Billardtradition ein. Die in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in Indien entwickelte Sportart, die später von britischen Armeeoffizieren in ihre Heimat mitgebracht wurde, hat aufgrund ihres technischen und taktischen Anspruchs in Großbritannien, Irland und zahlreichen Staaten des Commonwealth schnell Kultstatus erreicht. In Österreich erwächst durch die TV-Übertragungen auf Eurosport ebenfalls ein reges Interesse an diesem Sport. DieserPopularität Rechnung tragend, verfolgen die VIENNA SNOOKER OPEN das ambitionierte Ziel, die Atmosphäre von professionellen Snooker-Events der breiten Öffentlichkeit in Wien zu präsentieren.

Insgesamt nahmen mittlerweile mehr als 520 Spieler aus 26 Nationen an den jährlich ausgetragenen VIENNA SNOOKER OPEN teil; darunter über 40 Profis, angeführt vom Engländer Peter Ebdon, dem früheren Weltmeister und ehemaligen Nummer 3 der Weltrangliste. Auch der jüngste Europameister und jüngste Profi-WM-Teilnehmer der Geschichte, der damals erst 15-jährige Luca Brecel aus Belgien, war in Wien zu bewundern.Die VIENNA SNOOKER OPEN boten dem zahlreich erschienenen Publikum Snooker vom Feinsten. Der 15Reds Snooker Club ist stolz, dass Settings gelangen, die nach Meinung der teilnehmenden Profispieler jedem internationalen Vergleich standhalten und auch für große Resonanz seitens der Medien und Snooker-Fans sorgten.Die erste Auflage der VIENNA SNOOKER OPEN gewann der Favorit Stephen Lee (WR # 8) in einem hochklassigen Finale gegen den Belgier Bjorn Haneveer. Der für Wales spielende und zu diesem Zeitpunkt in Wien lebende Snooker-Profi Dominic Dale (damals Nummer 40 der Weltrangliste) unterlag in einer nicht minder spannenden Partie Robert Milkins aus England. Die nächste VSO entschied der Engländer Simon Bedford gegen Jamie Jones, Viertelfinalist der Profi-WM, für sich. Weitere Sieger waren Mark King, Peter Ebdon und David Grace.Teilnehmer wie Mark Davis (6Reds-Weltmeister), Nigel Bond, David Grace, Gary Wilson und andere internationale Profispieler verstärkten regelmäßig das Starterfeld.Auch die heimischen Spieler schlugen sich durchgehend beachtlich. Die mehrfachenÖsterreichischen Staatsmeister Bernhard Müllner, Zi Kim Chau und Sebastian Hainzl sowie Andreas Ploner und österreichs Nachwuchshoffnung Florian Nüßle mussten sich den Top-Profis erst in späten Finalrunden geschlagen geben. So werden auch diesmal wieder zahlreiche Profispieler aus den Stammländern des Snookersports, international bekannte Spieler und Teilnehmer aus Österreich zu sehen sein, wenn sie um ein Gesamtpreisgeld um 10 000 Euro antreten.Das „Köö7“ / 15Reds Snooker Club ist Veranstaltungsort, an dem man alles aus der Nähe und bei freiem Eintritt sehen kann. (Köö7, 1070 Wien/Kirchengasse 41, Ecke Burggasse)Spannende Unterhaltung!Details: www.viennasnookeropen.at