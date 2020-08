BEZIRK NEUNKIRCHEN. Grün, Petrol und Rosa, aber auch das klassische Weiß stehen bei der Farbgebung hoch im Kurs.



Erfrischende Akzente bei der Wohnraumgestaltung Dank des Einsatzes von verschieden Farben für die Wände.

Besonders im Sommer spielen helle Farben eine wichtige Rolle bei den Einrichtungstrends.



Die Farben-Hit-Liste



Besonders gefragt sind bei den Kunden aktuell die Farben

Grün

Petrol

Rosa

klassisches Weiß

Ideal fürs Schlafzimmer

Die Kombination aus Farbe, Boden und Mobiliar macht's aus. Gerade das Schlafzimmer ist ein sehr privater Ort, dem man viel Aufmerksamkeit schenken sollte.

Daher sind diese Farben speziell für das Schlafzimmer geeignet. "Das Schlafzimmer ist ja auch der persönlichste Raum in der Wohnung. Gerade deswegen müssen wir diesem Raum viel Aufmerksamkeit schenken", erklärt Raumausstatter Wolfgang Züttl mit Sitz in Kirchberg am Wechsel ( Markt 12) und einer Filiale in Pitten (Alleegasse 52).

Im Schlafzimmer sehnen wir uns nach Ruhe und Harmonie. Hier sollte alles im Einklang sein. Aus diesem Grund empfiehlt Raumausstatter Wolfgang Züttl bei der Dekoration auf sanfte und leichte Farben zu setzen: "Mit dem Alphasol-Silikat gelingt dies sogar auf natürlicher Basis, abgestimmt mit edlen und charmanten Stoffen wird die Persönlichkeit der Bewohner unterstrichen."