Am 29.08.2020 ab 15:00 Uhr findet am Gelände der Kinderfreunde Ternitz das 1. Country Fest von Danys Feinspitz statt.

Es gibt Pferdereiten, einen Westernshop, Rodeo–Reiten, eine Schießbude und als besonderes High–Light wird Linedance vom Feinsten vorgeführt. Ab 19:00 Uhr spielt die Live–Country–Band „New West“. Für das leibliche Wohl ist mit regionalen Grillschmankerl gesorgt.

Von 15:00 bis 18:00 steht auch eine Kinderbetreuung zu Verfügung.

Die Mannschaft von Danys Feinspitz freut sich auf Ihr kommen.