BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 13. September, 18 Uhr, gibt es in der katholischen Pfarrkirche Neunkirchen ein Festkonzert mit Meisterwerken des italienischen Hochbarock.

Foto: Kael Bloom/unsplash

Initiator Fritz Kircher spielt anlässlich seines 50. Geburtstages die "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Außerdem erklingen Concerti Grossi von Arcangelo Corelli und Domenico Scarlatti. Für dieses Konzert wird eigens ein prächtig verziertes italienisches Cembalo aus dem Wiener Musikverein nach Neunkirchen transportiert! Die Blüte der italienischen Streicherkultur, die heute noch in den historischen Instrumenten weiterlebt, soll anregen, die Konzertkultur weiterhin zu pflegen.

VVK zu 18 € in allen Filialen der Sparkasse sowie unter reservierung@neunkirchnerkammermusiktage.at und zu 21 Euro an der Abendkasse.

13. September, 18 Uhr

Pfarrkirche

Kirchengasse 10

2620 Neunkirchen