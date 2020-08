BEZIRK NEUNKIRCHEN. Zum Vormerken: die Grünbacher Sänger freuen sich auf Weihbischof Stephan Turnovszky bei der Jubiläumsmesse am 15. August um 9.30 Uhr.

MGV-Obmann Harald Gruber, Pfarrer Mag. Wolfgang Berger und Chorleiter Martin Bramböck freuen sich auf viele Gäste.

Foto: MGV Glück Auf Grünbach

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Alle Vorbereitungen für die 50. Feldmesse beim Lärbaumkreuz sind getroffen", berichtet Männergesangsvereins-Obmann Harald Gruber. Corona-Sicherheitsmaßnahmen begleiten aber auch diese Messe. Gruber: "Wir werden achtsam sein und verantwortlich mit unseren Gästen und uns selbst vorgehen." In einem Sicherheitskonzept wurden alle notwendigen Maßnahmen geplant.

Die Geschichte der Feldmesse

Einer Geschichte zufolge wurde im Jahre 1704 der Hornungstaler Gregor Martin Pändler beim heutigen Lärbaumkreuz von einem Tatzbär überfallen. In seiner Not hat er zur Mutter Gottes und zum heiligen Michael (dem Grünbacher Kirchenpatron) gebetet. Seine Gebete wurden erhört und der hinzugekommene Jäger Andreas Nagl konnte in letzter Sekunde Gregor Martin Pändler durch einen Schuss auf den Tatzbär befreien. Zum Zeichen dieses Ereignisses wurde an dieser Stelle das Lärbaumkreuz errichtet.

Vor 50 Jahren führte eine Sängerwanderung den Grünbacher Männerchor an diesem Kreuz vorbei und als man sich zum Gruppenfoto vor dem Kreuz postierte, wurde der Entschluss gefasst, dieses Lärbaumkreuz zu erneuern. Ein neues Kreuz wurde errichtet und 1970 mit einer Feldmesse eingeweiht. Seither findet alljährlich eine Feldmesse beim Lärbaumkreuz statt, die vom Männergesangsverein "Glück Auf" gesungen wird. Zum heurigen Jubiläum wurde das Kreuz saniert und liebevoll gestaltet.



Weihbischof Turnovszky feiert mit



Die Sänger freuen sich, dass Weihbischof Stephan Turnovszky gemeinsam mit unserem Dechant Wolfgang Berger und unserem Ehrenmitglied Pfarrer Otto Ganovszky die Heilige Messe feiern wird. Gesungen wird traditionell die Waldlermesse. Der MGV hat dazu wieder die Sänger aus dem Schneebergland eingeladen.

Samstag, 15. August, 10 Uhr

(Maria Himmelfahrt)

Grünbach, Lärbaumkreuz