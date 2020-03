Bernhard Schubert entführt in die "Faszination Tropen"

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Dr. Werner Schuster lädt zur 52. Ausstellung in die Fotogalerie Feuerbachl. Dieses Mal sind Werke von Bernhard Schubert (28) zu sehen, dem als Naturfotograf bereits viele beeindruckende Aufnahmen gelangen.

Foto: Bernhard Schubert

hochgeladen von Thomas Santrucek

Der gebürtige Wr. Neustädter Bernhard Schubert hat an der Uni Wien Zoologie studiert und befindet sich nun im Studium "Wildtierökologie und -management". Sein Wissen über Tiere und deren Verhalten kommt ihm zu Gute, wenn es darum geht, seine Visionen zur Tier- und Naturfotografie umzusetzen. Seine Aufnahmen bestechen durch interessante Perspektiven und kreative Kompositionen, die er vorwiegend in Europa und den Tropen verwirklicht.

Bernhard Schubert auf Foto-Entdeckungsreise.

Foto: Christian Wappl

hochgeladen von Thomas Santrucek

Der Tropische Regenwald ist eine wahre Fundgrube für Naturfotografen wie Schubert. Nirgendwo anders auf der Welt lässt sich eine dermaßen hohe Artenvielfalt entdecken. Die bunten Vögel, die wilden Bachläufe, die hohen Bäume und die faszinierenden Lebensweisen der tierischen Bewohner, ziehen einen schlicht in ihren Bann. Bei internationalen Naturfoto-Wettbewerben konnte der junge Naturfotograf bereits sein Können unter Beweis stellen. So sicherte er sich z.B. den "Europäischen Naturfotografen des Jahres" (2017 und 2019), sowie der Gesamtsieg zum Österreichischen Naturfotografen des Jahres (2017 und 2018). Beiläufig wirkte Bernhard Schubert als Mitautor am Buch "Fotografieren in der Natur", das im September des Vorjahres erschienen ist.

Vernissage: 31. März, 19.30 Uhr

Ausstellungsdauer: 31. März bis 15. September

Schulgasse 5

2620 Neunkirchen