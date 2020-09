BEZIRK NEUNKIRCHEN. 100 Endlostafeln sind im neuen "Endlosbild-Atelier" in Grimmenstein zu bewundern.



Das Atelier.

Der Künstler Martin Wedl ist auf dem Weg, das weltweit größte Gemälde zu schaffen. Vor 20 Jahren hat er begonnen am Endlosbild zu malen. Für den Beginn dieses neuartigen Projekts hat er den perfekten Zeitpunkt gewählt. "Zur Jahrtausendwende am 1. Jänner 2000 um 0 Uhr habe ich mit der ersten Tafel des Endlosbildes begonnen", erzählt der Künstler. Seither sind viele Tafeln dazu gekommen, Teil für Teil wird in beiden Richtungen angehängt. Es wird immer größer und wächst endlos an. Er bezeichnet es als das letzte Gemälde, da es nie fertig sein wird.

"Nach meinem Leben wird mich ein junger Künstler oder eine Künstlerin ablösen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich im Jahr 2200: am Endlosbild malt die 5. Malergeneration, das Endlosbild ist 5.000 m lang und 10.000 m² groß", zeigt sich Wedl zuversichtlich und visionär, dass sein Werk fortgesetzt wird.

Mittlerweile ist das Ölgemälde 106 Meter lang geworden. Am 19. September werden 100 Endlostafeln im neuen "Endlosbild-Atelier" in der Grimmensteiner Marktstraße 7 präsentiert. Eintritt frei.

"Offenes Endlosbild-Atelier"

19. September, 15 bis 21 Uhr

Marktstraße 7

Grimmenstein