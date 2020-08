Hundezonen sind im Allgemeinen für die Hunde von der Sozialisierung förderlich.

Hundezonen sollten dort errichtet werden, wo sich die Hunde auch wohlfühlen, und vor allem

Sauberkeit in diesem Bereich sollte an erster Stelle stehen. Besonders bei Welpen , die so um die 3 Monate bis 4 Monate sind, zwar schon beide Impfungen haben sollten, sprich den völligen Immunschutz, aber doch noch anfälliger als ältere Hunde sind..so ca über einem Jahr.

Wichtig ist auch, dass der Kot von jedem Hund sofort entfernt werden sollte, da sich auch Keime darin befinden....und das ist heutzutage die Gefahr, wenn speziell junge Hunde-Welpen, damit in Berührung kommen.Es geht sehr schnell, dass sich Hunde Bakterien einfangen.....nur mal aus einer Lacke kurz trinken....reicht oft schon.

Natürlich sollte man mit einem Hund die Hundezone so betreten, dass man ihn anfangs mal reinführt, und nicht von dem Hund reingeführt wird....und an lockerer Leine erst mal herumführen, und nicht gleich

den Karabiner öffnen.....und los laufen lassen....Es gehören genauso in solchen Zonen gewisse Benimm-Regeln eingehalten.

Wichtig ist auch, da Hunde verschiedener Größen und verschiedener Rassen sich dort aufhalten, bedacht darauf zu sein, dass Hunde etwa von der gleichen Größe....und verträgliche Charaktere der Rassen, sich dort vergnügen.

Alle Menschen sind sich nicht sympathisch.....bei Hunden ist es genau dasselbe.Deshalb ist es auch

wichtig eine Hundeschule zu besuchen, um auch die Hundesprache zu lernen, wenn man solche Zonen mit seinem Wauzi betritt.Wenn es einmal zu einem Eklat mit einem oder mehreren Hunden kommen sollte...was ja nicht auszuschließen ist....dann ist es schwierig, den Hunden dieses Erlebnis wieder aus dem Kopf zu bringen, und er wird sich in seinem Verhalten verändern....manche ziehen sich zurück...werden ängstlich.....andere werden sich bei Hundebegegnungen aggressiv verhalten, bzw man wird einige Zeit brauchen, um seinen Hund wieder in sein Urverhalten zurück zu führen.Es gibt natürlich Ausnahmen....wie überall, dass sich das bei manchen Hunden bald wieder regeln lässt.Da man heutzutage die Pflicht hat, die Hunde an der Leine zu führen, sind Auslaufzonen auch sehr wichtig, um Energie abzubauen, und mit den Artgenossen zu kommunizieren.Diese Zonen ersetzen aber die täglichen Sparziergänge nicht!!!Der Hund muss auch lernen an der Leine ordentlich gehen zu lernen....und dann merkt er die Führung die vom Besitzer ausgehen sollte.Ich wünsche allen ein schönes Leben mit euren Wauzi, und es würde mich und euch sicher auch freuen, wenn ihr mit euren Hunden ein ruhiges angenehmes Leben führen könnt, und die Vorfälle sich vermindern.Ganz liebe Grüße an alle Hundebesitzer und Hundefreunde wünscht euch E.Peinsipp