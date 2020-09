BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bereits 2016 und 2017 veröffentliche die Rock Band GINA SAYS NO aus Wien ihre ersten beiden Alben „Receiving Signals“ und „Bless this Mess“. Seit Oktober 2019 ist ihr aktuelles Werk „Kudos Goldfish“ am Markt und schreit lautstark nach Gehör.

Wer auf laute Rockgitarren, eingängige Hooks, melodiöse Solos und powervolle Drums steht, ist bei Gina Says No 100% richtig. Eintritt: VVK € 10 | AK € 12. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz.

Gina says no

Kudos Goldfish-Tour

11. September, 20 Uhr

Herrenhaus Ternitz