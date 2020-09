Ein sehr wichtiges Thema, was mir und andere Züchter....sowie Tierheime am Herzen liegt.

Ich habe mich entschlossen, einen kleinen Beitrag über den Hundekauf nieder zu schreiben.

Da ich ja selber züchte, kann man schon einiges erzählen.

Wenn ich mir einen Welpen ins Haus hole, sollte das vorher gut überlegt sein.

Viele sehen die kleinen süßen Wauzi...sei es im Internet.....Tierheimen....Facebook-Seiten usw.

Die meisten überlegen dann nicht lange, und holen sich den kleinen , süßen Welpen ins Haus.

Er ist so süß....es war Liebe auf den ersten Blick.....usw.......

Aber was dann kommt....ist oft erschreckend.....da viele die Erziehung vom Welpenalter an vernachlässigen, wird dann dem Hund zum Verhängnis.

Es wird nur geknuddelt.....ständig wird der Hunde raufgenommenen und ein Küsschen nach dem anderen.....was ja auch dazu gehört, aber es ist eindeutig viel zu viel......die Erziehung wird vernachlässigt, der Respekt geht verloren.....und der Hund wird älter, und gehorcht plötzlich nicht mehr.Dann kommt der Hundetrainer ins Spiel......er gibt Anweisungen, zeigt die Fehler auf, und es wird einige Zeit trainiert.

Bis es dann heisst.....ok ...wir haben viel gelernt, ich danke Ihnen für die Hilfe.....aus...fertig.

Ein halbes Jahr später wird wieder der Trainer,...oder die Hundeschule kontaktiert.......Ich habe ein Problem mit meinem Wauzi, können Sie mir helfen...das Spiel beginnt von vorne.

Es wird wieder trainiert....nur läuft es dann nicht mehr so einfach, als im Welpenalter......es wird immer schwerer, wenn man selber nicht dran bleibt, und die Hunde ja älter werden.

Sind die Hunde dann zwischen 1 und 2 Jahren.....werden Sie abgegeben, da es den Leuten zu viel und zu anstrengend wird, da der Hund einfach immer weniger gehorcht.Der Endeffekt.....der Hund wird abgegeben-weitergegeben, oder er landet im Tierheim, oder man wendet sich an den Züchter......mit Aussagen, wir haben leider durch verschiedene Umstände.....keinen Zeit mehr für den Hund, können Sie ihn bitte weitervermitteln !Das diese Situation für den Hund eine Veränderung mit sich bringt ist jeden bewusst.....oder auch manchen nicht!Der Hund durchlebt etwas, wobei das tolle Wesen, dass er früher hatte, meistens verloren geht......es sei denn....er bekommt einen wunderschönen Endplatz, mit erfahrenen Zweitbesitzern.Fakt ist; Hole ich mir einen Welpen ins Haus, sollte ich mich über die Rasse informieren, und wie schon bei meinem vorigen Thema beschrieben.....die Rasse nehmen, die zu mir passt....es sollte jedem klar sein, dass ein Hund Arbeit ist, und keine Stofftier, dass man in die Ecke stellen kann, wenn man mal keine Zeit hat.Ein Hund braucht jeden Tag seinen Auslauf, Kopftraining, und muss immer wieder erinnert werden, wer das Sagen hat.Die Leute müssen sich dennoch bewusst sein, wenn ich mir einen Hund ins Haus hole, habe ich eine Aufgabe ....von ....ich sag jetzt mal ....10 Jahre ungefähr, zu erfüllen.Ausnahmen bestätigen die Regel....sollte dem Besitzer was zustoßen, oder sollte ein Krankheitsfall in der Familie auftreten, oder es entwickelt sich plötzlich...unwissend vom Besitzer, eine Hundeallergie......kann alles passieren , dann muss ich mich darum kümmern, dass der Hund einen guten Platz bekommt.Ansonsten sehe ich überhaupt keinen Grund, den Hund aus der eigenen Familie zu verbannen.Ich appelliere an alle Hundebesitzer.....und die, die sich einen Wauzi nehmen wollen.......Bitte bedenkt der Hund ist auch ein Lebewesen, ein Hund hat auch eine Seele, und Hunde haben auch Gefühle, und können sogar weinen......was ich schon gesehen habe.....Ein Hundekauf soll überlegt sein, ansonsten seid euch bitte bewusst, dass sich auch ein Hund so stark kränken kann, das er verenden kann.....Aus diesen vielen Gründen, sollte man es sich wirklich bewusst machen.....und es wirklich überdenken, ob man der Aufgabe gewachsen ist.....Ein überlegter Hundekauf ist eine Bereicherung für Mensch und Hund.❤️🦮😀LG Elisabeth Peinsipp