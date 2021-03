BEZIRK NEUNKIRCHEN.Locken sind weiblich und liegen im Trend. Aber es gibt Kniffe, wie man für besonders schöne Locken sorgt.



Haarpflege ist eine Wissenschaft für sich. Der Profi macht die Haarpracht zum echten Hingucker.

Lockenschnitt - was ist das?

"Mit dieser speziellen Technik - werden Kurven ins Haar geschnitten. Der Haarschnitt erfolgt in einzelnen Strähnen, in Bögen, Strähne für Strähne, dadurch fallen die Haare in dicken Bündeln besonders locker und die Locken erhalten deutlich mehr Sprungkraft, die Wellen werden schwungvoller und eine Krause wird gebändigt" erklärt Romana Neuhauser, Betreiberin von "Romy schneidet" in Seebenstein.

Durch diese Waschtechnik bekommen die Wellen und Locken besonders viel Feuchtigkeit, um in definierten Locken, gebändigt zu fallen. Für zu Hause gibt es im Salon "Team Romy schneidet" eine speziell auf die Bedürfnisse ihrer Haare zugeschnittene Anleitung.

Bio für die Haarpracht

Für diese Behandlung werden ausschließlich Bio Produkte der Haarpflegeserie "Romy's Bio" verwendet. "Silikonfrei, parabenfrei, mikroplastikfrei, vegan und ohne Tierversuche", betont die Unternehmerin. Auch wenn's um die Dauerwelle geht, setzt Romana Neuhauser ganz auf Bio: "Mit natürlichen Extrakten aus biologischem Anbau und fairem Handel ist es uns möglich, sanfte Wellen auf natürliche Art und Weise zu formen." Die Mischung sorgt für Elastizität, Form, Volumen und Haltbarkeit.

Wie oft zum Friseur?

Gerade jetzt, wo vorm Friseur-Besuch ein negativer Covid-Test vorgelegt werden muss, fragen sich viele, wie oft man eigentlich zum Haareschneiden sollte. "Bei einem klassischen Haarschnitt raten wir unseren Kunden in der Regel, alle sechs bis acht Wochen zum Nachschneiden zu uns zu kommen. Je kürzer die Friseur, desto öfter ist ein Schnitt notwendig, um die Form zu erhalten. Bei einem Lockenhaarschnitt kann das Ergebnis bis zu sechs Monaten anhalten", so Haarexpertin Romy.