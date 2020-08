Am 5.September gibt es wieder Neuigkeiten bei den Himmelskörpern.

In wenigen Tagen sollte der Mond den Mars kreuzen.

Wieder ein interessantes Schauspiel am Himmel, dass gegen 21 Uhr stattfinden soll.

Sie werden am östlichen Horizont aufgehen, wobei der Mars links vom Mond zu sehen ist.

Sollte das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen, gibt es vielleicht wieder tolle Fotos 👍🌎

Da der Mond nach dem Vollmond noch sehr hell scheint, sollte man beide Himmelskörper sehr gut sehen, und vlt festhalten können.

Der Mond zieht am 6. September um 4 Uhr am Mars vorbei....wobei er dann um ca 6 Uhr wieder verschwindet, wenn der Sonnenaufgang eintritt.

Danach wird es aber noch spannender.....am 14.Oktober tritt das nächste Himmelsspektakel in Kraft.

Der Mars steht dann in der Opposition zur Sonne, und wird dann noch besser zu sehen sein.

Er erreicht an diesem Datum, die geringste Entfernung zur Erde.

Interessant wird es nochmals anfangs Oktober, da uns in der Nacht vom 8.auf den 9ten Oktober, wieder Sternschnuppenschwärme erwarten.

Interessant wieder für Sterngucker, Fotografen , und wieder vor allem für Astronomen.

Ich wünsche allen Fotografen.....GUT LICHT👍😊

LG Elisabeth Peinsipp