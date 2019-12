Nachbarschaftliches Punschtreff mit Benefiz-Charakter

Punschstände gibt es in unserem Bezirk und anderswo in rauen Mengen.

In Ternitz gibt es schon seit einigen Jahren einen besonderen "Umtrunk" in geselliger Runde:

Die Familien Heiling-Nigl laden seit einigen Jahren zum Gartenpunsch. Und die Nachbarn kommen - nett plaudern, gut essen und spenden - so einfach ist das Konzept.

Und jedes Jahr wird jemand unterstützt, der Hilfe braucht: heuer ging eine Spende in der Höhe von 1.100€ an einen jungen Mann, der mehrfach körperlich und geistig behindert ist.

Eine einfache Sache, mit großer Wirkung