BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Kirchberger Autor Reinhard Gansterer trug Anekdoten aus der Heimat und Erzählungen zusammen.

Reinhard Gansterer präsentiert sein neues Werk.

hochgeladen von Thomas Santrucek

1965 griff Reinhard Gansterer zur Feder und brachte seine ersten Gedichte zu Papier. Und der Kirchberger fand Gefallen daran und wurde zum Wiederholungstäter. Mittlerweile hat er elf Bücher verfasst und am Kirchberger Heimatbuch mitgewirkt.

Sein neuster Streich sind "Heimatliche Anekdoten und Erzählungen". "Ich habe allerdings die Namen der Protagonisten geändert", so Gansterer. Aber so viel sei verraten: vielleicht erkennt jemand einen Geistlichen aus dem Pfarrgebiet oder Bürgermeister Willibald Fuchs in der einen oder anderen Anekdote. Der Autor ist sich dessen sicher: "Es ist ein bodenständiges Lesebuch, das sicher viele Herzen erfreuen wird."

400 Stück des 184 Seiten starken Buches hat Gansterer im Eigenverlag publiziert. Erhältlich ist es zu 20 Euro bei der Raika, im Gemeindeamt Kirchberg und im Buchhandel im Bezirk Neunkirchen.