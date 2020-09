NEUNKIRCHEN. Während wir beim Aufstieg auf den Himberg Nieselregen Nieselregen hatten, knallt sie Sonne beim Rückweg im Sierningtal gnadenlos auf die B26 herunter, die wir ein Stück gehen mussten.

1) Als Titelbild für Teil 3 der Kienbergrunde habe ich folgendes Foto ausgewählt (Es wäre da 11/20 gewesen):

Blick vom Ziehrerweg über die Sierning und Puchberg zum Größenberg (1188m)

2) Der Edenhof -wie er mundartlich hier bezeichnet ist- unter der 'Lichtdusche' 🚿

3) Jenseits von Eden (-hof) steht das E-Werk Puchberg am Schneeberg, das 1909 errichtet ist und noch immer Strom ins Netz liefert. 🏭

4) Blick zurück zum Edenhof; er fällt im Vergleich zur Stirnseite des revitalisierten alten Gebäudes optisch etwas ab.

5a) Die Straßenbrücke in Richtung Rohrbachgraben über die Sierning hat natürlich auch einen Brückenheiligen. 🗿

5b) Hl. Christophorus [D] bei Ödenhof im Sierningtal '

6) Beim Probegalopp Ende Mai 2008 herrschte besseres Licht!

Auch das nächste Foto stammen von damals.

7) "Gebankter Dachsteinkalk des Ödenhoffensters" 👨‍🎓

8) Blumengruß aus dem Herbst 2008 🌷

9) Was zieht mehr Blicke auf sich? Schneebergblaugrau oder goldenes Herbstlaub (ex 2008)?

10) Wieder einmal erzwingen Zäune -wenigstens nur kleinräumig-

einen Schlenker, den ich zu einem Blick zum doch recht felsigen Abhang des Himberg nutze, ...

11) ... wie der mächtige Zoom zur Geierwand beweist. 📷

12) Je näher bei Puchberg, umso besser die Sicht zum Schneeberg. 😍

13) Rechts vom Größenberg tritt der Wiesberg (893m) dazu.

14) Der felsige Himberg mit seiner Schutthalde

15) Rechts Geierwand und links der Theresienfelsen, wo sich der ' Österreichische Darwin ' Paul Kammerer 'hamdraht' hat (Weiterführende Links in den Infos am Ende des Beitrags).

Zu diesen beiden Aussichtsfelsen sind in den 'Infos' Links zu einigen Ergänzungen gegeben.

16) Spektakulärer Blick zur Geierwand 😲

17) 1 Min später scheint mir bereits wieder die Sonne ins Objektiv, sodass man von den beiden denkmalgeschützten Objekten kaum 'was erkennt. ⛅

18) Zurück in Puchberg sieht man sogar nach hinten zum Klosterwappen.

19) Gemeindeamt Puchberg / Schneeberg [D]; die SchlenderInnen gehören sichtlich nicht zu uns.

20) Nach der 'Abschlussbesprechung' im Café Michäler kamen wir -mit dem letzten Licht über dem Kuhschneeberg- um ~¾6 Uhr zu den Autos zurück.

Liebe Grüße und Auf Bald +++ Fuzzy

Infos:

Paul Kammerer

Klaus Taschwer, 'Der Fall Paul Kammerer'

Silvia Plischek, 'Wenn es Nacht wird am Himberg...' (sehr empfehlenswert)

Je 4 Fotos (Wegweiser, Zugang, Totale, Teilausblick) vom Theresienfelsen und von der Geierwand bekommen eigene Links:

Theresienfelsen Wegweiser

Theresienfelsen Zugang

Theresienfelsen Totale

Theresienfelsen Bahnhof

Geierwand Wegweiser

Geierwand Zugang

Geierwand Totale

Geierwand Kirche