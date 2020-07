BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Kleinod eingebettet mitten in der Natur, umgeben von der Kulisse des Wander- und Klettergebiets der Hohen Wand und des Schneebergs – das ist der traditionelle Berghof "Seiser Toni". Auch die etwas weiter entfernet Rax und der Semmering kann von diesem Standort aus leicht erreicht werden. Zimmer buchen unter: michael.novotny13@gmail.com

und auf www.seiser-toni.at

Foto: Peter Lechner

Gemütliche Kleinappartments laden zum Verweilen ein

Foto: Peter Lechner

Herrlichste Ruhelage mit sehr schönem Ausblick auf die umliegende gebirgige Landschaft. Genau hier gibt es nun beim Seiser Toni Kleinappartments mit Küche und Dusche für 1-3 Personen zu mieten. Es handelt sich rein um Apartments mit SELBSTVERSORGUNG.

Alle Zimmer verfügen über

Kühlschrank

Kaffeemaschine

Kochfeld

Geschirr/Kücheneinrichtung

Foto: Peter Lechner

Um die Natur genießen zu können, gibt es zwar Internet-Empfang, aber gezielt kein WLAN und TV.

Gästeschuhe bitte mitnehmen!

Foto: Peter Lechner

Die Vermietung erfolgt Tageweise mit einer Mindestbuchungsdauer von 2 Nächten.

Bezug der Zimmer kann Freitags von 16.30-19, und Samstags von 14 bis 17 Uhr stattfinden.

Wir werden Sie zu diesen Terminen persönlich begrüßen!

Foto: Peter Lechner

Preis

Erwachsener Einzelbuchungen zwischen 35,00 und 40,00 Euro pro Nacht

jeder weitere Erwachsene pro Apartment 20,00 Euro pro Nacht

Dies gilt im Durchschnitt für Buchungen über 7 Tage.

Kinder 1-6 Jahre: Unkostenbeitrag ... 5 Euro pro Nacht

Kinder 7-14 Jahre: Unkostenbeitrag ... 10 Euro pro Nacht

Foto: Peter Lechner

Das Verlassen der Zimmer hat am Abreisetag freitags und samstags bis 9 Uhr, an allen anderen Wochentagen bis 11 Uhr stattzufinden. Je nach Absprache können die Schlüssel persönlich übergeben oder auch in einem Schlüsseltresor bei der Abreise hinterlegt werden.

Foto: Tom Weber

Berghof Seiser Toni

Theresiastollen 1

2733 Höflein/Hohe Wand

Tel.: 0043 676 953 1172

Direkt buchen unter:

www.seiser-toni.at

www.wanderbrauer.at