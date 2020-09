Kometen sind sehr interessante Himmelsereignisse.

Es sind noch in diesem Jahr einige dieser interessanten Phänomene zu verzeichnen.

8/9 Oktober......kommt der wie von mir schon beschriebene Sternschnuppenregen.

In der Nacht zum 8.Oktober kreuzt die Erde die Bahn des Kometen, wobei Teile in der Atmosphäre

verglühen, und als Sternschnuppen sichtbar werden.

Ein weiteres Ereignis findet vom 21-22 Oktober statt.....Bruchstücke von dem Halleyschen Kometen,

zischen in der der Nacht auf den 22.Oktober über den Himmel.

Ein sehr interessantes Spektakel, ist heuer eine Erscheinung am 31.Oktober....die sich BLUE MOON

nennt.In diesem Jahr gibt es im Oktober 2 Vollmonde.

BLUE MOONS sind nicht blau....es ist ein seltener Monduntergang.....lassen wir uns überraschen.

Weiter gehts mit astronomischen Ereignissen vom 17-18 November.

Wir können in der Nacht zum 18.November die größte Meteoraktivität verzeichnen.

Am 30. November findet eine Halbschatten-Mondfinsternis statt......Es ist nicht so ganz spektakulär, da man dieses Ereignis kaum erkennt, da es einem Vollmond ähnlich ist.

Im Dezember wird es wieder interessanter und aufregender-

In der Nacht auf den 14.Dezember .....werden einige Meteore gesichtet....ca bis zu 120 PRO STUNDE!

Dazu findet auch noch noch die TOTALE SONNENFINSTERNIS statt, die hauptsächlich aber in Chile und Argentinien zu beobachten ist.

Damit sind wir auch schon von den heurigen astronomischen Ereignissen fast am Ende.....mit der WINTERSONNENWENDE......wobei hier auch noch etwas interessantes zu beobachten ist........Kurz vor Weihnachten erleben wir nochmals in der Nacht auf den 22.Dezember einen kleinen Sternschnuppen regen.

Ich hoffe wir haben bei all den Ereignissen klare Sicht.....und allen....GUT LICHT😊✨✨✨✨✨