Verzerrungen treten meist dann auf, wenn stark in die Höhe oder in die Tiefe fotografiert wird (Kirchtürme, Bäume, ...). Mit teuren Kameras ('shift and tilt' Linsen-Systeme) lässt sich das vermeiden. Steht so eine nicht zur Verfügung, kann das auch nachträglich per Bildbearbeitung korrigiert werden; es ist halt darauf zu achten, dass man genug "Rand" aufnimmt.

Persönlich verwende ich dazu das 'No cost' Tool GIMP, das auch mit Kissen-förmiger oder Tonnen-förmiger Verzeichnung umgehen kann.

Für die Farbkorrekturen benutze ich Picasa3 (ebenfalls 'No cost'), wo ich meine Bilder auch organisiere.

Wer von den Einheimischen weiß, unterhalb der Breiten Ries zu sehen ist? Genau!

Über dem Lok-Führer bzw unter der Breiten Ries ist der Lärchkogel (882m) zu sehen.

LG und danke für Eure Clicks und Likes :-)

Fuzzy

PS:

Da ich (noch) nicht den Ehrgeiz habe, besonders erfolgreich zu sein, begnüge ich mich mit deutlich weniger als 200 Worten. ;-)