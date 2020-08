Am 15. August wird am Gelände des Lebensbogen in Grünbach/Schneeberg der „Tag des offenen Bienenstocks“ stattfinden. Von 14:00-20:00 wird es neben einem Bienenlehrpfad auch alles rund um die Biene und die Natur geben.

Hier findet ihr neben allem was die Biene so hergibt auch Kreatives von lokalen Produzenten und Labstellen für alles was Leib und Seele sonst noch wünschen.

Kinder und Vierbeiner sind willkommen. Für die Jüngsten wird der Platz neben den Hangars zu einem Platz wo sie sich auf ihren mitgebrachten Rollen wie Fahrräder, Skateboards, Roller etc. frei bewegen dürfen. Wer Musik machen möchte, nimmt sein Instrument mit.

Das Bienenfest wird ein Event für die ganze Familie, mit Kind und Hund. Wir freuen uns auf euch!