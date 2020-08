Ich beschäftige mich schon seit 30 Jahren mit Hunden...und mit der Erziehung der Hunde im Alltag.

Wie kommt das , dass die Hunde früher nicht so viele Probleme bereitet haben, als heute?

Die Antwort ist klar: das Problem liegt in der Vermenschlichung der Hunde.

Heutzutage Hunde artgerecht zuhalten ist eher seltener geworden.

Wenn man nicht , so wie die Hunde im Einklang der Natur lebt, funktioniert es einfach nicht.

Wichtig ist , dass man eine Hundeschule besucht, und dass man ihnen das Benehmen zu Hause beibringt,

Artgerecht bedeutet:. Den Auslauf geben, den sie benötigen, die Auslastung für die die Rasse gezüchtet wurde, ausleben zu lassen.

Wenn ich einen Jagdhund mir als Familienhund nehme, wird das nicht funktionieren, da er für die Jagd gezüchtet wurde, und auch so gehalten werden sollte, sonst staut sich eine Energie in dem Hund auf, die dann anders zum Vorschein kommt, also nicht gerade positiv.

Das nächste Problem ist: Jeder sollte sich den Hund nehmen, der zu einem passt.....süß sind sie als Welpe ja alle....aber man sollte sich über den Rassecharakter zuerst informieren, damit die Tierheime nicht noch überfüllter werden.

Mein Rat: Nehmt euch den Hund, der zu eurer Lebenssituation, bzw zu euch passt....informiert euch über den rassetypischen Charakter, artgerecht Haltung der Hunde, keine Vermenschlichung, Respekt

verschaffen vom Welpenalter an.....da ist es am einfachsten.....dem Hund Führung geben, sonst führt er euch.Ganz wichtig ist auch die Sozialisierung der Hunde....umgeben mit Artgenossen, und Hundebgegnungen ohne Konflikte zu meistern.Ich hoffe, ich hab manchen ein paar Anregungen geben können......das 1.Jahr ist das Wichtigste.Alles Gute...viel Spass mit euren Wauzis.Lg Elisabeth