Viele gastgewerbliche Betriebe mussten Corona-bedingt monatelang schließen und es ist zu hoffen, dass es bei dieser einmaligen Aktion bleibt und durch vernünftiges Verhalten der Bevölkerung nicht ein weiterer Lockdown erforderlich sein wird. Es ist daher sehr wohltuend, wenn trotz dieser Schwierigkeiten in der Gastronomie der soziale Gedanke nicht zu kurz kommt!

Das Virus hat zwar vieles im Alltag verändert und seinen Stempel aufgedrückt, aber gute Ideen, verbunden mit kulinarischem Genuss und noch dazu mit sozialem Charakter und dem gehörigen Abstand sind - in Zeiten wie diesen - immer sehr willkommen und fördern die in den vergangenen Monaten doch etwas eingeschränkte zwischenmenschliche Kommunikation.

Yvonne Reis, die quirlige Jungwirtin und ihr rühriger Vater "Bobo" Reis, luden zur Weinverkostung mit dem renommierten Leithaprodersdorfer Weingut Georg Tschank in ihr Altendorfer Dorfwirtshaus ein und die dortigen Weingenießer ließen sich auch nicht lange bitten.

An die 20 verschiedene Weine wurden mit fachkundigen Kommentaren und launigen Worten von Winzer Tschank zur Verkostung präsentiert.

An der Spitze Frau Bürgermeisterin Ulrike Trybus mit Gatten delektierte sich eine wohlselektierte Schar an Spitzenprodukten in Rot und Weiß und der SCHWARZATALER SOCIAL CLUB durfte sich am Ende über eine wohlgefüllte Spendenbox mit 355 € freuen!

Es gab höchstes Lob für die teilweise hochprämierten, rein österreichischen Weine und zahlreiche Weinkisterln werden sich demnächst auf den Weg in unseren Bezirk begeben.

Obmann Günther Schneider und Obmannstellvertreter Manfred "Manci" Knöbel dankten dem Weinspezialisten Brüderpaar und Ideengebern Willi und Norbert Dallos, Winzer Georg Tschank, der Wirtfamilie und natürlich den Weingenießern für diese Aktion!