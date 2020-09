Ein Blitz ist immer ein unheimliches, aber auch interessantes Naturschauspiel, was auch gefährlich werden kann.

Er tritt immer bei einem Gewitter auf, infolge einer elektrostatischen Aufladung von Wolken.

Die Blitze sind Funktentladungen, und werden immer vom Donner begleitet.

Man merkt auch, dass Blitze Störungen im Funkverkehr verursachen.......sie machen sich zb auf unbenutzten Radiofrequenzen durch Geräusche bemerkbar.

Daher gibt es heute Blitzortungssysteme, die für Blitzeinschläge genutzt werden.

Interessant ist.....Blitze können bis zu 8km lang sein.....und 28000 Grad heiß werden.

Weltweit gibt es zu jedem beliebigen Zeitpunkt......2000-3000 Gewitter.

Es entstehen auf der gesamten Welt , täglich 10-30 Millionen Blitze.....das sind ausgerechnet über 100

Blitze in der Sekunde, wobei ca nur 10 PROZENT einschlagen.

Natürlich hängt die Häufigkeit der Blitze von der Jahreszeit auch ab.

Juli und August sind die meisten Blitze vorhanden.....im Winter...sprich Dezember oder Jänner gibt es

sie eher selten, bis gar nicht.

Interessant ist, dass auch auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem....wie auf dem Jupiter oder der Venus auch Blitze auftreten.

Bei Blitzgewittern, sollten wir uns nicht in der Nähe von Stromkreisen ausserhalb des Hauses aufhalten.....oder man sollte nicht neben einem Weidezaun joggen, oder spazieren gehen, da die Entfernung sehr gering ist, und es ausreicht einen Blitzschlag abzubekommen.

Also wenn es draußen blitzt und donnert, lieber nicht das Haus verlassen.

Eine kurze Zusammenfassung über dieses Naturschauspiel.

LG Elisabeth Peinsipp