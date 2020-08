Ich stelle mich jetzt nicht als ...DER HUNDEPROPHET....dar....und auch nicht als Wichtigtuer!

Da ich viel mit Hunden zu tun habe, erfahre ich immer wieder von Beißvorfällen, die einfach nicht

notwendig wären, würde ich den Hund artgerecht führen, Respekt verleihen, und die Zuneigung zum richtigen Zeitpunkt geben.

Ich komme jetzt nochmals auf das Thema Hundeerziehung....nicht verwechselbar mit Hundetraining...zurück, da ich schon wieder auf einige Artikel gestossen bin, die sich in letzter immer

mehr häufen.

Mir liegt es wirklich am Herzen, wer es glaubt oder nicht....dass die Leute jetzt wirklich aufhorchen, und die Hunde nicht wie Kleinkinder behandeln.

Es ist ein MUSS, dass man JEDEN TAG......den Hund Regeln und Grenzen setzt!!Sollte man diese Zeit nicht aufwenden können, sollte man sich keinen Hund anschaffen.

Viele Tragödien mit Kleinkindern passieren, weil man sie mit den Hunden unbeaufsichtigt lässt, und glauben tatsächlich.....unser Hund ist brav, und es wird schon nichts passieren....FALSCH!!!

Hunde sind Tiere mit Instinkten, und in gewissen Situationen unberechenbar.

Ich liebe meine Hunde....sie können alles von mir haben, aber sie müssen mich respektieren und gehorchen.

Wenn man ein Knurren als Welpe schon zulässt, fängt es schon, eine Basis zu schaffen, die sich im Alter zwischen 6 und 8 Monaten...sprich in der Pubertät....negative Verhaltensweisen zum Ausdruck bringt.

Viele Leute können mit ihren Hunden keine Hundebegegnung durchführen, ohne den Hund mit aller

Gewalt zurückzuhalten.Ich mache einen kleinen Aufruf....bitte fängt mit der Erziehung als Welpe an🙏🦮❤️.ERZIEHUNG-RESPEKT-VERTRAUEN-FÜHRUNG-ZUNEIGUNG.Ganz liebe Grüsse ELISABETH PEINSIPP