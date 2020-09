Auf unserer Erde ist alles Energie....alles und jeder ist miteinander verbunden.

Das klingt vielleicht für manche absurd, aber es ist keine Hexerei.....es ist reine Physik.

Wieviele von denjenigen die das hier lesen, hatten schon mal solche Erlebnisse, die ihnen sehr merkwürdig vorkamen....es sind Bruchteile von Sekunden, wo wir kurz in einer anderen Frequenz schwingen.....man nennt es auch ein Deja-vu -Erlebnis.

Ein kleines Beispiel dazu:Man fährt an einem Ort , und ist sich sehr sicher, noch nie da gewesen zu sein, dennoch kommt einen alles bekannt vor......das nennt man auch Vorahnung.....hat wieder mit dem Schwingungsbereichen unserer Energie zu tun.

Jeder Mensch kreiert sich seine Welt selber, indem er mit seinen Gedanken auf etwas zusteuert, wie er leben möchte, und was er erreichen will.

Dieses Denken läuft automatisch in unseren Gehirnen ab......und das Unterbewusstsein führt es aus.

Das ist ein Punkt, warum sich manche fragen....warum fährt der einen so tollen BMW...hat ein tolles Haus.....und auch ein glückliches Familienleben?

Es sind tatsächlich unsere Gedanken, die uns dort hinführen was wir denken.

Es hört sich vielleicht hart an, aber wir haben unser Leben mit unseren eigenen Gedanken gestaltet.

2 Schuhverkäufer haben in der Wüste ein Geschäft...beide sind gar nicht so weit entfernt.....der Eine jammert ständig....Hier ist kein guter Platz, da werde ich doch nie Schuhe verkaufen.....der andere Käufer sagt:Hier ist ein angenehmer ruhiger Platz, ich werde eine Menge Schuhe hier verkaufen👍Was glauben Sie , wer hat die meisten Schuhe verkauft?Die Antwort ist klar.

Viele verurteilen ...DAS POSITIVE DENKEN....das heute so viel betont wird, und überall zu hören ist.

😚Ich persönlich verurteile es nicht, aber es ist nicht alleine das positive Denken.....es ist die Überzeugung die ich haben muss, um meine Wünsche zu erreichen.....und der Anfang ist folgender:Sei zufrieden mit dem was du hast, und es wird mehr werden.Ich habe meine Gedanken nur auf das Gute gerichtet, egal was in der Welt draussen passiert....ich habe mir vor dem Einschlafen in Gedanken ausgemalt, was ich erreichen will, wie ich sein möchte.....und hab es am eigenen Leib erfahren.....ES FUNKTIONIERT👍😊Ich habe mir Schritt für Schritt visualisiert , was ich erreichen möchte.....vom Platz 1 bei einem Laufwettbewerb....bis zu einem erfolgreichen Hundezüchter, und die Weitergabe an Menschen, wie sie mit ihren Hunden glücklich werden.....Das Thema...Rund um den Hund....war mein Ziel....mit viel Geduld....viel Arbeit.....und habe es erreicht, nach dem Motto.....AUFGEBEN IST KEINE OPTION👍Man hat es nicht immer leicht im Leben....jeder hat sein Päckchen zu tragen....aber wenn man mit Kleinigkeiten zufrieden ist, immer ein kleines Lächeln auf den Lippen hat, nicht alles so ernst nimmt, sich nicht dauernd ärgert, was absolut Gift ist, um seine Ziele zu erreichen......dann läuft es😊Wenn man sich von Menschen ärgern lässt, oder nicht ihr Spiel mitspielt, werden sie und wir missmutig.....aber Fakt ist....jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung und auf sein eigenes Leben, dass er so gestalten sollte, wie es ihm gefällt, und nicht wie es den anderen passen würde.Da kommen dann natürlich Meinungsverschiedenheiten auf, was logisch ist.....daher sollte man auf sich hören, auf sein eigenes Gefühl achten.Was sich für mich richtig und stimmig anfühlt, muss für den anderen nicht richtig sein...Jeder muss Erfahrungen machen, auch schlechte....um zu lernen.....das bringt uns dann auf den richtigen Weg.

Lerne im Fluss zu leben.....alles was leicht geht, und sich gut anfühlt, ist richtig.....geht es sehr schwer...kommt immer was dazwischen, lässt es sich mit aller Kraft schwer ausführen.......dann sollte man es lassen, denn es war nicht das Richtige für dich.Wenn man auf sein Herz hört, und all die kleinen Zeichen beachtet , die man bekommt, dann ist man am Weg zum Ziel.Man muss das alles erlernen.....ich hab auch eine Zeit gebraucht.....viele Bücher gelesen, und nichts hat dann funktioniert, so wie es beschrieben wurde......nach dem Motto;Wünsch dir was, und es wird geschehen 😅NEIN.....so funktioniert das nicht.....man muss schon selber auch was dafür tun....aber man kann alles schaffen, wenn man die Überzeugung hat.....nicht aufgibt.....seinen Weg, durch andere Meinungen von aussen....nicht verlässt......und durchhält.Viele werden auch...besonders in dieser Zeit die wir jetzt haben....seelisch gedrückt von den Medien.Ja....es ist eine schlimme Epediemie ausgebrochen.....wie auch immer....da gehen die Meinungen wieder auseinander, was da wirklich jetzt dran ist.......aber sich ständig Sorgen zu machen, ist auch keine Option....ich bin der Meinung....es wird sich alles wieder zum Besseren wenden.....ich mache mir nur sehr wenige Sorgen...ändern können wir die jetzige Lage nicht, und es wird sicher gut ausgehen.Möglich.....dass in einem Jahr wieder ein anderer Virus mutiert....oder Umweltkatastrophen uns heimsuchen....usw.....schrecklich....aber wir sind dagegen machtlos.....deshalb sollten wir in einem Zustand unser Leben verbringen mit.....LIEBE-LEBE-LACHE JEDEN TAG-GENIESSE JEDEN TAG-SORGE DICH NICHT-GESTALTE DEIN LEBEN SELBST......bring mehr Ruhe in deinen Alltag, bewege dich viel an der frischen Luft....ändere deine Gedanken.....heute👍Bedenke es ist DEIN LEBEN.....und wir haben jeder nur Eines davon.......NUTZE DIE KRAFT DER GEDANKEN.SAG JA ZU DIR-SAG JA ZUM LEBEN🙏😊

Ich wünsche jeden, dass all eure Wünsche oder Vorstellungen sich erfüllen.

LG Elisabeth Peinsipp