Am Donnerstag 10.9.2020 um 15 Uhr im Hotel Payerbacherhof hielt die Hauskrankenpflege Payerbach ihre Generalversammlung für 2020 ab. Die über 40 erschienen Mitglieder waren begeistert, dass der Vorsitzende Komm.-Rat Akad. Vkfm. Hans Swoboda wegen Corona diese Sitzung im Freien im Gastgarten abhielt.

Hans Swoboda konnte als Ehrengäste Viz.Bgm. Jochen Bous und die Gemeinderätin Daniela Riegler sowie Gemeinderat Martin Sittsam begrüßen.

Der Vorsitzende berichtete über die zusätzlichen Dienstleistungen, die die Hauskrankenpflege Payerbach seit einiger Zeit anbietet. Neben der Krankenpflege wird auch Altenbetreuung sowie Besuchsdienste für geistige und körperliche Betätigungen und auch die Haushaltshilfe angeboten.

Hatte die Hauskrankenpflege im Jänner 2019 noch 15 Personen mit ca. 100 Betreuungsstunden pro Monat so sind es jetzt im August 2020 bereits 52 betreute Personen mit ca. 650 Betreuungsstunden pro Monat. Deshalb musste die Zahl der Betreuerinnen auf 8 Personen aufgestockt werden.

Dadurch stieg der Finanzbedarf im abgelaufenen Geschäftsjahr auf über € 90.000,-- und wird im neuen Geschäftsjahr ca. € 180.000,-- betragen, wie eine Finanzvorschau zeigte.

Deshalb ist Hans Swoboda mit seinem Team bestrebt bestmögliche Unterstützung zu erhalten. Einerseits bemüht man sich bei der Österreichischen Gesundheitskasse Geld zu bekommen, da sich diese viel Geld erspart durch weniger Hausbesuche der Ärzte, kürzere Spitalsaufenthalte und Personen später in ein Pflege- oder Altersheim kommen.

Die Initiative von LtAbg. und Gemeinderätin in Payerbach Anica Matzka-Dojder beim Land und die Vorsprache von Hans Swoboda bei der SPÖ-Landesrätin Königsberger-Ludwig bei der von GGR Franz Perner organisierten Veranstaltung der Gemeinde über Corona und die Unterstützung von Viz.Bgm. Jochen Bous bei der Landesregierung brachten erste große Erfolge. Es wird nun die Subvention des Landes von € 7.000,-- verdoppelt auf nun € 14.000,-.

Besonders dankte Hans Swoboda auch der Gemeindevertretung für die hohe Subvention von € 5.000,--.

Viz.Bgm. Bous betonte in seiner Ansprache wie wichtig die Arbeit der Hauskrankenpflege ist. Denn durch die ehrenamtliche Tätigkeit der Funktionäre kann so sehr günstig die Betreuung unserer Bevölkerung erfolgen.

Besonders hob Hans Swoboda die großartige Arbeit der Pflegemanagerin Jasmina Wanek und ihrem Team hervor. Sie sind das Aushängeschild unseres Vereins und ohne Sie wäre der Verein so nicht möglich.

Bei der anschließenden Neuwahl wurde folgender Vorstand und Prüfungsausschuss gewählt:

Ehrenobfrau auf Lebzeiten: Anni Pasa

Vorsitzender: Komm.-Rat Akad. Vkfm. Hans Swoboda

Vorsitzender Stv.: GR Daniela Riegler

Vorsitzender Stv.: Viz.Bgm. Jochen Bous

Kassierin: DSA PT Michaela Mathae

Kassier- Stv/in.: Waltraud Obermaier

Schriftführerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Ingrid Getreuer-Kargl

Schriftführer-Stv.: GR Martin Sittsam BA

Beirat im Vorstand für Pflegemanagement: DGKP Jasmina Wanek

Beirat im Vorstand für Qualitätsmanagement: Akad. Mgr. GR Anica Matzka-Dojder

Beirat im Vorstand für das Gemeindegebiet Reichenau: Hermann Scherzer

Beisitzer im Vorstand: GGR Thomas Hamele und GGR Franz Perner

PRÜFUNGSAUSSCHUSS:

Dipl.-Päd. Karina Tösch, Dr. Wolfgang Feichtinger, Marina Koch, Herr Gerl