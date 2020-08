Dieser Spruch, wird wohl für niemanden neu sein.....IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT.

Dennoch verfallen viele Menschen in Hektik....alles muss schnell gehen, und schon ist sie da.....DIE DEPRESSION......und die Lebensfreude verschwunden.

Es ist nicht immer möglich, den Stress aus dem Weg zu gehen, in Zeiten wie diesen.....aber es ist möglich, sich zumindest 20 Minuten am Tag für sich selbst Zeit zu nehmen.

Ganz egal, ob man auf der Parkbank sitzt, und den Vögeln lauscht, eine kleine Meditation ausübt, oder sich mit Yoga verbiegen möchte.

Von der Zeit die uns bleibt, haben wir keine Ahnung, aber die Zeit die wir leben, sollten wir uns glücklich, zufrieden, und gesund fühlen.

Ruhe und Entspannung sind die beiden Geschwister, die uns zu einer besseren Lebensqualität führen, und wir merken , dass wir auch stressige Situationen leichter meistern.

Ich denke man sollte zufrieden sein mit dem was man hat, und nicht das was man haben möchte.

Wenn du Probleme hast, dann gehe in den Wald, und spüre die unheimlich starke Energie der Bäume

und Pflanzen.

Lebe im Einklang mit der Natur, und man bekommt sehr viel zurück.

Ich hoffe der Beitrag regt jeden ein bisschen an, die Welt bunter zu sehen, Probleme leichter zu meistern, und wieder Licht ins Leben zu bringen.

LG an die COMMUNITY

Elisabeth Peinsipp