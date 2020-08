Das Wetter ist schön, die Temperaturen steigen.....es zieht jeden in die Natur hinaus, um verschiedene Sportarten, wie....Laufen, Radfahren, wandern usw zu betreiben.

Manche wollen mit Gewalt ihre Figur verbessern, andere trainieren hart für einen Marathon.

Man kann auch beobachten, dass ältere Leute dazu neigen, in der größten Hitze sich besonders bemüßigt fühlen, verschiedene Sportarten gerade dann, auszuüben.

Dabei ist Sport nur gesund, wenn man ihn einen gewissen Maß ausübt.

Es sind immer die beiden Extreme zu beobachten.....entweder wird es übertrieben, oder es wird zu wenig gemacht.Mit zu wenig meine ich.....man sollte das ganze Jahr hinweg, auch in der kälteren Jahreszeit ein gewisses Maß an Sport betreiben.Viele neigen dazu, das ganze Jahr, besonders in der kühleren Zeit die Bewegung zu vernachlässigen, und dann wenn der Frühling kommt,kann es nicht ...weiter...höher ...und schneller sein, sich seine Fitness wieder zurück zu holen.

Und genau das ist grundlegend für die Gesundheit falsch, und kann zu gesundheitlichen Problemen

führen......wie Hitzeschlag.....Absturzgefahr beim Wandern.....und vieles mehr.

Das ganz Jahr einen Sport auszuüben, erspart einen viel Kampf, um die Winterpfunde los zu werden.

Es profitiert auch der Körper sehr stark, von verschiedenen Temperaturschwankungen ausgesetzt zu sein.Man hat mehr Abwehrkräfte, und ist residedenz gegen die Wetterfühligkeit.

Jetzt spielt auch das Alter noch eine wesentliche Rolle.....einen 20jährigen wird es wahrscheinlich nicht sehr viel ausmachen, bei wärmeren Temperaturen zu laufen, als bei einem 50jährigen.

Trotzdem sollte man auf seinen Körper hören, und sich nicht mit Gewalt verausgaben.LG ELISABETH