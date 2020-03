BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 13. März gastiert die Band "Cornerstone" in der Bezirkshauptstadt.

Foto: Cornerstone

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die bei dem US-amerikanischen Label ATOM Records unter Vertrag stehende österreichische Band Cornerstone hält die Fahne des Melodic-Rocks hoch – und das mit Erfolg: eine US-Tour, mehrere Touren durch Großbritannien, etliche Auftritte bei namhaften Festivals in ganz Europa mit Stars wie The Animals, John Waite und New Model Army, Airplay und Fernsehauftritte bei Sendern wie BBC, etc. ... Cornerstone gewannen in den U.S.A. den "Next Big Thing"-Contest und beteiligten sich am Soundtrack zum Kinofilm "Little Alien", Anfang 2012 wurde der Song "Right Or Wrong" vom britischen Rock Realms Magazin als "Ballade des Jahres" ausgezeichnet. Im darauffolgenden Jahr veröffentlicht die Band ihre Version des Achtziger-Hits "Smalltown Boy" (Bronski Beat) und landete damit etwas überraschend in den Charts - sämtliche Erlöse kamen dabei der englischen "Room for Breathe"-Kampagne, einer Charity-Organisation zur Erforschung der Stoffwechselkrankheit Zystische Fibrose, zugute. 2016 veröffentlicht die Band ihr drittes Studioalbum "Reflections", welches in Zusammenarbeit mit Produzent Harry Hess (Muse, Billy Talent, Harem Scarem) in Kanada entstand und absolviert eine Promotion-Tour durch Europa inklusive etlicher gemeinsamer Konzerte mit Gary Howard (Flying Pickets, Alan Parsons Project).

Cornerstone

13. März, 21.30 Uhr

Flavour Bar

Triester-Straße 19

2620 Neunkirchen