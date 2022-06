BEZIRK NEUNKIRCHEN. Seit über zwei Jahrzehnten taucht die Fiesta Cubana auf Schloss Stixenstein in das unverwechselbare Flair der karibischen Lebensart ein.



Quer durch die lateinamerikanische Vielfalt von Rhythmen und Klangfarben entzündet sich ein mit Zigarrenduft gespicktes Tanzfeuer, welches mit so typischen Cocktails wie Cuba Libre und Mojito abgekühlt werden kann.

CANDELA CUBANA, die ultimative Salsa-Formation, bestehend aus vier großartigen Musikern (Vicente Izquierdo – Gesang, Hamlet Fiorilli - Keyboards, Christian Molisch – Tres, Gitarre

Roberto Caliz – Bass & Victor Fuentes – Percussion) aus Kuba und einem österreichischen Gitarren- und Tres-Virtuosen, garantiert eine Salsa im besten Sinn des Wortes, also eine feurige Sauce aus kubanischer Musik, gewürzt mit ein paar Prisen Jazz, Rock und heimatlichen Klängen.

MARLENIS Y SU GANGA – Marlenis Virgen Hidalgo (cantar), Geover Blanco Vendura (guitarra), Wolfgang Baier (tambor), Max Kampichler (bajo) – vereint verschiedene Stile der kubanisch-karibischen Musik und begeistert durch einen temperamentvollen Auftritt mit der charismatischen Sängerin Marlenis Virgen Hidalgo aus Kuba. VVK: € 20 | AK: € 25. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket.

Fiesta Cubana

Candela Cubana & Marlenis y su ganga

9. Juli, 20 Uhr

Schloss Stixenstein