BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Programm zum gleichnamigen Album "Eine von Vielen" von Flickentanz ist genauso wie jeder Mensch: eines von Vielen und doch ganz besonders und vielfältig.



Eine deutschsprachige Liebeserklärung ans Leben und ans Mensch sein. Die in Wien lebende Musikerin und Malerin Daniela Flickentanz ist tief im Raxgebiet verwurzelt, denn ihre Großeltern haben eine Bäckerei in Payerbach betrieben und ihr Vater ist dort aufgewachsen. So fühlt sie sich immer noch sehr Zuhause an diesen wunderschönen Orten und besucht sie oft mit ihren neuesten Werken, Liedern und Ideen. Sei es ein Duokonzert mit Herzensschwester Patricia Hill oder eine kleine Ausstellung im Payerbacher Hof oder wie dieses Mal: ein Konzert im Trio im Kulturkeller Ternitz. VVK: € 15 | AK € 18. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket.



Flickentanz

Eine von Vielen

26. März, 20 Uhr

Kulturkeller Ternitz

Franz-Dinhobl-Straße 2

2630 Ternitz