BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein wandelndes "Bonbon", zwei Missionen. Erstens: die Ternitzer Einkäufer auf das digitale Bonbon hinweisen und zweitens: 500 Punschkrapfen unter die Leute zu bringen.

Die Verwandlung.

Aus Gernot Zottl wurde...

... das Bonbon Ternitz.

Jetzt wissen wir alle, was Gernot Zottl macht, wenn er nicht als Stadtamtsdirektor mit Ternitzer Amtsgeschäften zu tun hat: er spaziert als oranges "Bonbon Ternitz" durch die Einkaufsstraßen. Zumindest war das am 8. und 9. April der Fall. Da bewarb er nämlich die Smartphone-App für die digitale Treuemarke "Bonbon Ternitz" im Stadtgebiet. Auffällig: Zottl trug einen Hut, den Modistin Nike Lachner aus Putzmannsdorf für ihn gestaltet hatte. Musikalisch wurde die nasskalte Bonbon-Mission von Austrobarde Christoph Hauk mit Gitarre und Gesang begleitet. Am Sonntag lauschte den Klängen unter anderem Gemeinderat Andreas Schönegger.