Kurz vor Weihnachten "gaben wir noch einmal Gas", krempelten uns die Ärmel hoch und trafen uns zum Kekse backen im FREISTIL. Jeder von uns brachte sein Lieblingsrezept mit und schon ging es los. Groß und Klein halfen mit und das Ergebnis war erstaunlich und lecker: Vanillekipferl, Mürbteigkekse in Schokolade getunkt oder mit Marmelade und Zuckerglasur, Kokosbusserl und Schokoladenbrot, liebevoll verpackt und mit einem herzlichen Weihnachtsgruß unter die Leute gebracht. Helmut Fiedler verteilte die Kekse noch am Abend in Neunkirchen. Das war eine gemütliche Weihnachtsaktion, die uns große Freude bereitete. Danke an alle helfenden Hände!

Die Hobbykeksbäcker:

v.l.n.r.: Roland Miteregger, Eva-Maria Kerschhofer, Irene Landt, Regina Danov, Julia Vagek-Ipsa, Helmut Fiedler und LAbg. Jürgen Handler.