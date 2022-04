BEZIRK NEUNKIRCHEN. Lazarus war eine weithin bekannte und erfolgreiche Bezirks-Rockband Anfang der 1970er Jahre. Und jetzt sind sie zurück – im Stadtkino Ternitz.



Mit der Aufnahme einer LP und furiosen Live-Auftritten weit über die Region hinaus gilt das Jahr 1973 als ihr erfolgreichstes. Das Live-Projekt "Lazarus ´73" der beiden noch aktiven Mitglieder der 1973er-Besetzung, Peter Glatzl (git/voc) und Helmut Grössing (drums), präsentiert - unterstützt von Gastmusikern - Highlights aus diesem Erfolgsjahr. Als Gastmusiker sind Angela Mitterhofer (voc), Ernst Glatzl (git/voc), Gerhard "Equo" Wunderl (bass) und Georg Zuckerstätter (voc) dabei. Special Guests: Karl Ossberger (alias Egon Erger - harp) und Georg Albert (git). Verstärkung bekommt Lazarus’73 von "The Brand New Barbarians" mit Georg Edlinger (Schlagzeug, Percussion), Gerald "Futsch" Furian (Gitarre), Jürgen "Doc G" Gerstmayer (Gesang, Gitarre), Tanja Pichler (Gesang, Percussion) und Andreas Stadlbauer (Bass). VVK: € 20 | AK € 25. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket

Lazarus’73 & The Brand New Barbarians

23. April, 20 Uhr

Stadtkino Ternitz

Dammstraße 4

2630 Ternitz

