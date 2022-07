BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause meldet sich Moccamio-Betreiber Roland Rath mit einem dreitägigen Open Air – eine Mischung aus Kabarett und Musik – zurück.

Lydia Prenner-Kasper

Foto: lynephotography.co

Den Anfang macht am 7. Juli Lydia Prenner-Kasper mit ihrem Programm "Damenspitzerl". Am 8. Juli hören Sie die NÖ-Premiere "Keep the Faith – An Evening with Bon Jovi" (Legends of Rock – DIE österreichische Tribute Show) und am 9. Juli präsentiert Gery Seidl sein Programm "HochTief".

Tickets gibt's bei Ö-Ticket, Stichwort "Moccamio Open Air", der Kulturvernetzung NÖ oder direkt im Moccamio Wimpassing. Auch Festivalpässe für alle drei Veranstaltungen sind erhältlich.



Moccamio Open Air

7./8./9. Juli

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Moccamio

Johann-Bauer-Straße 1

Eduard Gaderer Park

2632 Wimpassing