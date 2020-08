Worum geht es? Weswegen sind viele Menschen derart aufgebracht?

Die Erzdiözese Wien hatte am 9.6.2020 mit einer Pressemeldung von sich aus bekanntgegeben, dass sie die neun in Niederösterreich noch von den Pfarren betriebenen Pfarrkindergärten ab Herbst 2022 nicht mehr unterstützen kann und deshalb, nach einer Entscheidung des Wirtschaftsrats, die Förderungen einstellen wird.

Nun ist aber gerade im Kindergartenalter eine kindgerechte Grundbildung im christlichen Glauben von besonderer Wichtigkeit, weil eine solche - neben den pädagogischen Schwerpunkten - eminent zur Charakterbildung eines Kindes beträgt.

Eine spielerische Einführung in den Glauben erfolgt in diesem Ausmaß und Intensität nur in Pfarrkindergärten, die das christliche Aushängeschild jeder Gemeinde sind.

Auf christliche Traditionspflege wird in Pfarrkindergärten sehr großer Wert gelegt und die Erhaltung unserer abendländisch - christlichen Werte und unserer christlichen Identität, ist offenbar vielen Menschen, auch wenn sie Kirchen kritisch gegenüberstehen, angesichts der Entwicklung in unserer heutigen Zeit von großer Bedeutung!

In mehreren Artikeln einiger Printmedien wurde und wird nun in den letzten Wochen permanent von einer Schließung der Pfarrkindergärten in NÖ berichtet.

Der ganzen Wahrheit verpflichtet, möchte daher die Plattform "WE ARE FAMILY-gemeinsam für Pfarrkindergärten", die sich zur Erhaltung der Pfarrkindergärten unter christlicher Leitung am 17.6.2020 aus Eltern, Seelsorgern, Pädagoginnen, Pfarrgemeinderäten, Gemeindevertretern und verantwortungsbewussten Menschen formiert hat, wie folgt richtig stellen:

1. Es wurde in allen Gesprächen und Interviews immer wieder explizit darauf hingewiesen, dass die über die Medien verbreitete Meldung, die Erzdiözese Wien werde die Pfarrkindergärten in NÖ mit Herbst 2022 schließen, nicht den Tatsachen entspricht!

2. Richtig ist aber, dass die EDW mit Wirkung September 2022 die bisher getätigten jährlichen Förderungen einstellen möchte, was auch mit oben zitierter Pressemeldung der EDW öffentlich gemacht wurde.

3. als Begründung wurden in der Pressemitteilung die in den kommenden Jahren zu erwartenden höheren Personal-, Betriebs- und allfällige Renovierungskosten angeführt, welche die EDW in dieser - derzeit noch nicht kolportierten - Höhe nicht mehr zu tragen im der Lage sei und sie daher die Förderung zur Gänze einstellen werde.

4. die Plattform "WE ARE FAMILY-gemeinsam für Pfarrkindergärten" ersuchte nach einem intensiven vorhergegangenen Schriftwechsel mit Entscheidungsträgern der Erzdiözese um einen Gesprächstermin, welcher auch kürzlich mit Generalvikar Dr. Nikolaus Krasa, der Fachinspektorin Sonja Schmid und dem Personalchef der EDW, Christoph Bock, zustande kam. Seitens der Plattform wurden die Gespräche von Bmin. Sylvia Kögler, Plattform-Pressereferentin Doris Spielbichler und SSC Obmann Günther Schneider geführt.

5. Am Ende der Gespräche wurde vom Herrn Generalvikar zugesagt, dass bei Vorliegen eines realisierbaren Weiterführungskonzepts bis Jänner 2021 dieses dem Wirtschaftsrat zur nochmaligen Begutachtung - und im optimalen Fall zur Genehmigung - von Dr. Krasa vorgelegt wird. Dr. Krasa betonte allerdings, dass er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einschätzen könne, wie der Wirtschaftsrat der EDW einem neuen Konzept gegenübersteht.

6. dieses Konzept ist derzeit in Ausarbeitung und die Plattform hofft im Zuge der Konzepterstellung auf die weitere gute Zusammenarbeit und Unterstützung durch Land NÖ, Gemeinden, Pfarren und Bevölkerung. Die Voraussetzung dazu ist dabei natürlich die weitere Beibehaltung der bisherigen Förderung seitens der Erzdiözese Wien über 2022 hinaus, um dann die unbedingt erforderlichen Mehraufwände gemeinsam aufzubringen.



7. Die Plattform hat ihrerseits zugesagt, sich aktiv bezüglich Beschaffung dieser fehlenden Mittel einzusetzen, um die Pfarrkindergärten in der bisherigen Form weiter zu betreiben und auch um eine Verbesserung des Stimmungsbildes in der Bevölkerung besorgt sein wird, wozu auch die

gegenständliche Richtigstellung beitragen soll.

8. Auf diesen kleinen "Lichtschein am Horizont" wurde in der bisherigen Medien-Berichterstattung leider nicht eingegangen.



9. eine realisierbare und für alle akzeptable Lösung im Sinne der christlichen Glaubensweitergabe an unsere Kinder im Kindergartenalter wird NUR GEMEINSAM möglich sein!

Demnächst findet das 2. Plattformtreffen mit Festlegung der weiteren Vorgangsweise statt.

Günther Schneider, im Namen der Plattform WE ARE FAMILY - gemeinsam für Pfarrkindergärten