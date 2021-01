BEZIRK NEUNKIRCHEN. Marion Urban greift auf persönliche Lebenserfahrungen zurück. Ein paar Textpassagen für unsere Leser.

Auf facebook und auf instagram kann man der sympathischen Sängerin aus Seebenstein schon seit längerer Zeit folgen. Nun stellt die hübsche Blondine ihre erste Single mit dem Titel "Leben spricht" vor.

Was das Leben lehrt

Worum es darin geht? "Der Song entstand, als ich mich selbst fragte, was mich das Leben bis hierher gelehrt hat und was ich vom Leben noch möchte", so die Seebensteinerin. Oder in Text-Zeilen der Single ausgedrückt:

"Is Leben spricht, jeden Tog und jede Nocht,

heast du´s ned?

Daun lausch genau, heast die Stimme in dir leise,

gspiast is jetzt? Do is a Gfüh, des sogt ma wos i wirklich wü,

Wos is mei Zü? Wo wü i hin? Wer bin i heit? Wer wü i sein?

Is Leben spricht

***

Is Leben locht, is Leben taunzt,

Is Leben singt sogoa im Regn

***

Is Leben nimmt, is Leben gibt, is Leben spricht durch die und mi.

Koid oder woam, is Leben spricht mit uns durch so vü bunte Foabn.

Mei Herz wird gaunz woam, und i was do bin i dahoam, oho.

Jetzt oder nie, trau die heite weil wos moang is was ma nie."

Am 22. Jänner zu hören

Marion Urbans Single erscheint am 22. Jänner. "Das Musikvideo dazu wurde am Symposion in Lindabrunn gedreht", verrät die Seebensteinerin.