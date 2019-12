Zu Silvester sollten wir aus mehreren Gründen auf Böller und Kracher verzichten.

Für die Tiere bedeutet dies nämlich „Stress pur“!

Wildtiere flüchten, wenn Gefahr droht. Sie wissen nicht, dass Raketen & Co. eigentlich keine Gefahr bedeuten. Flucht kostet sie viel Energie und durch die Panik besteht Verletzungsgefahr. Alles was Wildtiere im Winter schwächt, fehlt ihnen möglicherweise am Ende schlimmstenfalls für ein Überleben.

Auch viele Haustiere erleiden Angst und Panik, vor allem für Hunde und Katzen ist Silvester oftmals „ein Albtraum!“. Achten Sie auf geschlossene Fenster und ziehen Sie die Vorhänge zu und Rollläden herunter. Leise Musik oder Fernsehgeräusche helfen dabei, die Tiere abzulenken.

Grundsätzlich plädieren wir für einen Verzicht auf Böller und Raketen zu Silvester.

Das schont Ihr Budget und die Tiere danken es Ihnen.

DANKE UND GUTEN RUTSCH!